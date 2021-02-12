لبنان

في الزاهرية.. "ولعت" السيارة (صورة)

Lebanon 24
12-02-2021 | 07:55
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عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق اتى على سيارة رباعية الدفع في منطقة الزاهرية بالقرب من كاراج مطر.
ورجحت المعلومات ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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