في الزاهرية.. "ولعت" السيارة (صورة)

عمل فوج اطفاء طرابلس على اخماد حريق اتى على سيارة رباعية الدفع في منطقة الزاهرية بالقرب من كاراج مطر.

ورجحت المعلومات ان يكون الحريق ناتج عن ماس كهربائي وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.