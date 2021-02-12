هل تمّ القاء قنبلة داخل مخيم شاتيلا ليلا؟

بعد تداول خبر القاء قنبلة داخل مخيم شاتيلا ليلا، قال مصدر لـمراسل "لبنان 24" أن الكلام عار من الصحة، مشيرا الى ان الصور التي انتشرت على انها داخل المخيم ليست من داخله والمخيم يعمه الهدوء، ورجح ان تكون القنبلة القيت في منطقة مجاورة للمخيم وليست داخله.