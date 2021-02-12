لبنان

لا زيارة للموفد الفرنسي الى بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 08:15
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علم "لبنان 24" من مصادر ديبلوماسية "ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل لن يقوم بزيارة الى لبنان ، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام اللبنانية، بل سيستكمل هاتفيا مع بعض المعنيين في بيروت، المشاورات التي تجريها فرنسا بشأن الملف الحكومي".
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خاص "لبنان 24"

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