لا زيارة للموفد الفرنسي الى بيروت

علم "لبنان 24" من مصادر ديبلوماسية "ان الموفد الفرنسي باتريك دوريل لن يقوم بزيارة الى لبنان ، كما اشيع في بعض وسائل الاعلام اللبنانية، بل سيستكمل هاتفيا مع بعض المعنيين في بيروت، المشاورات التي تجريها فرنسا بشأن الملف الحكومي".