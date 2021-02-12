حريق البلدية والمحكمة الشرعية.. فوج إطفاء طرابلس يرد

صدر عن فوج إطفاء طرابلس البيان التالي:

"قطعا لجميع الشائعات التي تناولت فوج الإطفاء في الآونة الأخيرة، حول تقصيره بتلبية نداء الواجب في اخماد حريق البلدية والمحكمة الشرعية، وردا على كل من اعتاد الاصطياد بالمياه العكرة، لمآرب خاصة به لا تنم سوى عن فشله باللعبة الإعلامية، يوضح فوج الإطفاء للمرة الثانية أن ما حدث في تلك الليلة المشؤومة بتاريخ مدينة طرابلس، لم يكن تقصيرا من الفوج وعناصره وضباطه، ولم يكن تساهلا بعمل أقسم عناصره أمام الله و تحت قوس المحكمة، أن تكون أرواحهم أرخص ما يقدمونه تجاه الله والناس والوطن، بل كان تدخلا سافرا غير إنساني من عناصر دخيلةٍ على الثورة، وأيدٍ خفيةٍ، أوقفت تدخل عناصر الدعم المتوجهة إلى مهمة إطفاء الحريق في مبنى بلدية طرابلس، بعد أن استطاعت الفرقة الأولى من العبور والوصول إلى حرم البلدية، مما تسبب بعد منعهم من التأخر بالوصول حتى تدخلت قوة من الجيش اللبناني وسهلت حركة الانطلاق مرة ثانية.لذا فإن محاولات عناصر فوج الاطفاء مع تواضع وبساطة معداتهم وامكانياتهم فور وصولهم تعد بطولة وجسارة ما كان لأحد أن يقوم بمثلها، ويفخر بهم أهلهم و ناسهم في مدن الفيحاء كافة".