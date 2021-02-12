قلق على الحدود الجنوبية مع استبعاد حرب شاملة

وفق الخبراء، تبدلت الظروف بين تموز العام 2006 والواقع الراهن بالقدر الذي يسمح لحكومة إسرائيل بشن عدوان عسكري على لبنان وتوظيفه في الحملات الانتخابية كما الايام الغابرة، وليس خافيا عمق مأزق بنيامين نتنياهو.السبب وفق الخبراء، اضافة الى توازن الرعب وعامل الردع و الذي باتت المؤسسة العسكرية تأخذه بالحسبان، يكمن في التغييرات الجيو - استراتيجية في كيفية الصراع مع اسرائيل على الضفة العربية، فجولات القتال على اشدها على الأراضي السورية وسط انخراط لم يسبق له مثيل فضلا عن تداعيات الربيع العربي وانفراط عقد جامعة الدول العربية وصولا إلى التطبيع مع إسرائيل.فليس من قبيل الصدفة تزامن اعلان الرئيس التركي اردوغان الاستعداد لسحب قواته العسكرية من ليبيا بالتزامن مع استعجال عودة علاقات تركيا مع إسرائيل من جهة والتسريبات عن التحاق ليبيا بقطار التطبيع مع إسرائيل.يضاف إلى ذلك، تعقيدات تتعلق بإيران و قدرتها على إدارة المزيد من الجبهات العسكرية من اليمن حتى غزة خصوصا بعد مقتل قاسم سليماني، فضلا عن كونها تجمع ما تيسر من أوراق قبيل الدخول في جولات تفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة تتخطى البرنامج النووي، بعد اكتمال مثلث الأضلاع الأميركي- العربي- َالأوروبي المناهض لنفوذ إيران.سعت إسرائيل الى الانخراط في عمق الصراع الدائر في سوريا، وهي نجحت مؤخرا بتأمين الغطاء الروسي لتسديدها ضربات عسكرية مباشرة. وساعدها في هذا القرار وشجعها عليه إقبال إيران على التوسع خارج حدودها دون هوادة كما الحساسية من دور المليشيات الشيعية التي استقطبتها إيران ضمن شعارات مذهبية لشن الحرب المقدسة خارج اراضيها.تشير تقديرات عسكرية الى سعي إسرائيل لادخال لبنان في دائرة الاستهداف العسكري، خصوصا في ضوء إجماع داخل سلطة القرار في إسرائيل بأن الظرف يعتبر مثاليا لتسديد ضربات عنيفة لحزب الله في ظل عمق التناقضات اللبنانية.َ من هنا جاء القرار الاسرائيلي باجراء مناورة عسكرية على الحدود مع لبنان ، تزامنت مع معلومات عن استعداد حزب الله القيام بعمل محدود عبر الجنوب خصوصا بعد الضغط الروسي في سوريا عليه للابتعاد عن الجولان.