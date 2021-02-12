مستشار... لزق وما طار

يسعى أحد الوزراء، في زمن تصريف أعمال الحكومة، الى "تمرير" عقد مستشار إعلامي يُلزم من خلاله الوزارة المعنية بدفع بدل أتعاب إستشارية من خزينة الدولة المهترئة لصالح الصحافي المحظوظ لأسباب غير معروفة.