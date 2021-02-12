لبنان

مستشار... لزق وما طار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 09:15
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يسعى أحد الوزراء، في زمن تصريف أعمال الحكومة، الى "تمرير" عقد مستشار إعلامي يُلزم من خلاله الوزارة المعنية بدفع بدل أتعاب إستشارية من خزينة الدولة المهترئة لصالح الصحافي المحظوظ لأسباب غير معروفة.
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