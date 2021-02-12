تفجير قذائف من مخلفات الحرب.. في هذه المنطقة

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بياناً أشارت فيه الى أنه "تحيط قيادة الجيش المواطنين علماً أنه سوف يتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة 11 صباحا".ودعت قيادة الجيش "المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين اعلاه".