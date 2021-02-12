تعميم من وزارة العدل بشأن دوامات العمل.. إليكم التفاصيل

أعلنت وزارة العدل، في تعميم، أنه نظراً للظروف الراهنة وفي ضوء الكتاب الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، يُعاود العمل في الوزارة إعتباراً من صباح 15/2/2021 ولغاية صباح 22/2/2021 وفقاً للدوام المحدد بين الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر، على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على أساس نسبة 20% من عدد الموظفين، مع التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا.