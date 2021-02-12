لبنان

تعميم من وزارة العدل بشأن دوامات العمل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-02-2021 | 09:30
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أعلنت وزارة العدل، في تعميم، أنه نظراً للظروف الراهنة وفي ضوء الكتاب الصادر عن الأمين العام لمجلس الوزراء، يُعاود العمل في الوزارة إعتباراً من صباح 15/2/2021 ولغاية صباح 22/2/2021 وفقاً للدوام المحدد بين الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر، على أن يتولى رئيس كل وحدة من وحدات الوزارة تنظيم العمل في وحدته على أساس نسبة 20% من عدد الموظفين، مع التقيد بإجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا.
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