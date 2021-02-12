لبنان

على الجميع أخذ لقاح "كورونا".. لكن ماذا عن الأشخاص الذين لديهم حساسية؟

Lebanon 24
12-02-2021 | 10:07
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نصح الخبير في الامراض الجرثومية الدكتور زاهي حلو الجميع بأخذ اللقاح، لافتاً، في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى انه في ما يخص الأشخاص الذين لديهم حساسية عليهم إعلام الطبيب ليخضعوا للمراقبة بعد تلقيهم اللقاح.
 
وشدد على ان اللقاحات آمنة جدا والدراسات أثبتت ذلك، وهي الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الوباء.
 
وأشار حلو الى انه وفقاً للبروتوكول الذي سيُعمل به فإن من سبق أن أُصيبوا بكورونا سيكونون ضمن المرحلة الأخيرة من التلقيح، وذلك لاعطاء الفرصة لمن لم يُصب بعد وبالتالي كي نصل الى المناعة الجماعية.
 
وأكد أن منظمة الصحة العالمية تنصح بوضع كمّامتين، لان ذلك يخفف من انتشار السلالات الجديدة، إضافة الى التزام الإجراءات الوقائية كاملة، مشددا على ضرورة استشارة طبيب فور الشعور بأي عوارض، خصوصا اذا كانت هناك إصابة ضمن افراد العائلة.
 
وأوضح حلو أن عوارض السلالة الجديدة هي نفسها عوارض السلالة السابقة، الا انها أكثر حدة وتمتد لأيام عديدة.
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