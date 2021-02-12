لبنان

قضية غصن.. محكمة أميركية تمهد لتسليم اليابان متهمين بتسهيل هروبه

Lebanon 24
12-02-2021 | 10:16
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رفضت محكمة استئناف أميركية الخميس تأجيل تسليم مطلوبين إلى اليابان، تتهمها طوكيو بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن في الهروب من اليابان.

ويمهد القرار الذي أصدرته المحكمة في بوسطن الطريق أمام تسليم العسكري السابق بالقوات الخاصة الأميركية مايكل تايلور وابنه بيتر لليابان بعد موافقة الخارجية الأميركية على ذلك.

وألقت السلطات الأميركية القبض على الاثنين في أيار بناء على طلب اليابان.

ويقول المدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 كانون الأول 2019 في صندوق بطائرة خاصة حيث وصل في نهاية المطاف إلى لبنان.

وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافئات في بيانات شركة نيسان المالية وينفى ارتكابه أيا من الاتهامات المنسوبة إليه.
المصدر: وكالات
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