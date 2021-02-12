إعلان من الأمن العام

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقرات الأمن العام إعتباراً من تاريخ 12/ 02/ 2021 ولغاية تاريخ 12/ 03/ 2021.ولفتت في بيان الى ان "الطلبات تُقدم في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل".وأضافت: "لمزيد من المعلومات والإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت".