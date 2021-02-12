لبنان

إعلان من الأمن العام

Lebanon 24
12-02-2021 | 10:20
A-
A+
Doc-P-793170-637487221336521157.jpg
Doc-P-793170-637487221336521157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقرات الأمن العام إعتباراً من تاريخ 12/ 02/ 2021 ولغاية تاريخ 12/ 03/ 2021.

ولفتت في بيان الى ان "الطلبات تُقدم في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم 1، أمانة السر العامة، مقابل قصر العدل".

وأضافت: "لمزيد من المعلومات والإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:40 | 2021-02-12
11:36 | 2021-02-12
11:34 | 2021-02-12
11:26 | 2021-02-12
11:21 | 2021-02-12
11:17 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website