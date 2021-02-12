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لبنان
نجم: "لما شيخ يعتذر وأبرشية تنفي بيفقد لبنان دورو بهالشرق"
Lebanon 24
12-02-2021
|
10:52
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غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لما يضطر شيخ يعتذر عن الصلاة على روح ميت، وتضطر أبرشية تنفي أي صلة بكاهن رتل بمجلس عزاء. بيفقد لبنان هويتو ودورو بهالشرق".
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