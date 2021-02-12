لبنان

الحريري في بعبدا

Lebanon 24
12-02-2021 | 11:40
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وصل الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون. 
وكانت مصادر "لبنان 24" أفادت أنّ الحريري سيتوجّه الى القصر الجمهوري "في توقيت غير محدد مسبقا لاسباب أمنية".
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