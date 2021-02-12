الحريري في بعبدا

وصل الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.

وكانت مصادر "لبنان 24" أفادت أنّ الحريري سيتوجّه الى القصر الجمهوري "في توقيت غير محدد مسبقا لاسباب أمنية".