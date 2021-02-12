ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية

افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الجمعة على ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين "8780 - 8820" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".