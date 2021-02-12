لبنان

ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
12-02-2021 | 11:11
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الجمعة على ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين "8780 - 8820" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
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