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لبنان
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
12-02-2021
|
11:11
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افتتحت السوق الموازية صباح اليوم الجمعة على ارتفاع طفيف بسعر صرف الدولار ليتراوح ما بين "8780 - 8820" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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