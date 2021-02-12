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لبنان
اقفال موقف الاونروا في صيدا احتجاجا على استمرار اللامبالاة تجاه اللاجئين
Lebanon 24
12-02-2021
|
11:14
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أغلقت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" و"اللجان الشعبية في صيدا"، موقف سيارات "الاونروا" احتجاجا على "استمرار سياسة اللامبالاة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعدم قيام الوكالة بواجبها بتفعيل برنامج الطوارئ بهدف تأمين المساعدات المادية والعينية وغياب خطة طوارئ صحية، في ظل جائحة كورونا وقرار السلطات اللبنانية بالاغلاق ما ادى إلى ارتفاع نسبة البطالة وانعكاس ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف اللاجئين".
وحملت الهيئة "إدارة الانروا ومديرها العام في لبنان كلاوديو كوردوني نتائج اي تبعات سلبية على شعبنا بسبب سياسة عدم الاكتراث بحياة أبناء شعبنا".
وحمل عضو الهيئة فؤاد عثمان إدارة "الاونروا" ومديرها العام "المسؤولية عن السياسة الخدماتية و ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يعيشها شعبنا في ظل تخطي نسبة البطالة ال 80% في ظل جائحة كورونا"، ودعا المدير العام إلى "الرحيل بسبب فشل السياسة الخدماتية له"، مطالبا "الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية من أجل تخفيف معاناة أبناء شعبنا".
;lh حمل عضو هيئة الدكتور أيمن شناعة المدير العام "تراجع الخدمات عن شعبنا الفلسطيني"، وطالبه بـ "إطلاق الدفعة الثانية من المساعدات المالية وفق الوعود التي أطلقها سابقا".
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