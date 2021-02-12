سيارة اجتاحت محلا في كفرعقا.. والصليب الأحمر أسعف الجرحى ميدانيا

اجتاحت سيارة من نوع "كيا ريو" واجهة محل على طريق كفرعقا، فدخلت المحل وحطمت محتوياته، بحسب ما أفادت "الوطنية للإعلام".وفي التفاصيل ان السائق اصطدم بسيارة رباعية الدفع من نوع "هوندا crv" قبل الدخول الى المحل حيث كان تحت تأثير الكحول واقتصرت الأضرار على الماديات.وعمل مسعفو الصليب الأحمر على اسعاف جرحى السيارتين ميدانيا، وادى الحادث إلى زحمة سير في المنطقة.