رصاصة انطلقت عن طريق الخطأ اثناء تنظيفه مسدسه فأودت بحياة ابن الـ30 عاما (صور)

توفي الشاب علي مشيك (30 عاما) اثر اصابته بطلق ناري في راسه، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".

وقد افادت المعلومات ان رصاصة انطلقت عن طريق الخطأ اثناء تنظيفه مسدسه فأودت بحياته. ونقل الى مستشفى دار الامل الجامعي.