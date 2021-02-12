لبنان

رصاصة انطلقت عن طريق الخطأ اثناء تنظيفه مسدسه فأودت بحياة ابن الـ30 عاما (صور)

Lebanon 24
12-02-2021 | 11:36
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توفي الشاب علي مشيك (30 عاما) اثر اصابته بطلق ناري في راسه، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 
وقد افادت المعلومات ان رصاصة انطلقت عن طريق الخطأ اثناء تنظيفه مسدسه فأودت بحياته. ونقل الى مستشفى دار الامل الجامعي.
 
 
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