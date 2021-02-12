لبنان

تفاصيل زيارة الحريري "المفاجئة" إلى بعبدا.. هل ستُشكّل الحكومة اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 11:54
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علم "لبنان24" أنّ زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا هي للتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في سبل حلحلة موضوع تشكيلل الحكومة.

وقالت المصادر المواكبة للزيارة أنّه "حتى الآن لا يزال الخلاف قائماً على اسمي وزيري العدل والداخلية، كما أن هناك شدّ حبال في عملية توزيع باقي الحقائب، وبالتالي فلا اعلان عن التشكيلة الحكومية اليوم كما يروج البعض".
 
وختمت المصادر: "ووسط كل هذا الحراك، فإن الأجواء ما زالت تتسم بالضبابية".

لبنان

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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