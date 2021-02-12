تفاصيل زيارة الحريري "المفاجئة" إلى بعبدا.. هل ستُشكّل الحكومة اليوم؟

علم "لبنان24" أنّ زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا هي للتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في سبل حلحلة موضوع تشكيلل الحكومة.



وقالت المصادر المواكبة للزيارة أنّه "حتى الآن لا يزال الخلاف قائماً على اسمي وزيري العدل والداخلية، كما أن هناك شدّ حبال في عملية توزيع باقي الحقائب، وبالتالي فلا اعلان عن التشكيلة الحكومية اليوم كما يروج البعض".

وختمت المصادر: "ووسط كل هذا الحراك، فإن الأجواء ما زالت تتسم بالضبابية".