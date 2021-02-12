تواصل بين "ام تي في" و"حزب الله".. هذه تفاصيله

علم "لبنان 24" من مصادر معنية ان تواصلا حصل بين ادارة محطة MTV وبين المعنيين في "حزب الله" في مسعى من المحطة لحل الاشكال الاخير الحاصل بين الطرفين.



واشارت المصادر الى ان MTV طلبت عقد اجتماع بين ممثلين عنها وبين "العلاقات الاعلامية" في الحزب، لكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على موعد محدد لهذا اللقاء.