حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!

جولة جديدة من الصراع الاعلامي والحرب الصامتة حصلت بين "حزب الله" وخصومه تمثلت بجنازة الناشط السياسية لقمان سليم امس في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في حارة حريك، من دون ان يتبين من سجل نقاطا اكثر فيها.حصلت الجنازة في معقل "حزب الله" وترافقت مع تغطية اعلامية كبيرة ولافتة من وسائل اعلام لم تعتد الدخول الى الضاحية، كما ان سياسيين ورجال دين وسفراء من اشد خصوم الحزب على رأسهم السفيرة الاميركية دوروثي شيا حضروا مراسم الدفن.في السياسة، وُظّفت الجنازة في الهجوم على "حزب الله"، بادوات معروفة وهي" القتل والاغتيال والسلاح غير الشرعي" ،وهجوم آخر مستجد يحاول ضرب صورة الحزب وبيئته، عبر الحديث عن "الثقافة داخل منزل سليم واختلافه نوعيا عن محيطه".عبّر خصوم "حزب الله"، على طريقتهم، عن "انتصارهم "عليه امس، فقالوا ان الدم الذي سقط، بسبب الحزب برأيهم، "لن يزيدهم الا قوة، وها هم اليوم في قلب الضاحية ينتقدون الحزب ويهاجمونه، وبعد ان كان سليم وحده بات هناك العشرات ممن لا يمكن اسكاتهم".هذه السردية رفعت امس للدلالة على تسجيل نقاط سياسية على "حزب الله" في حارة حريك، وقيل ، من ضمن ما قيل" ان السفيرة الاميركية دخلت الى عمق الضاحية ووسائل الاعلام ترافقها ولم يستطع احد ايقافها او منعها ".في المقابل، للحزب رأي آخر ، فاعتبرت اوساط سياسية على صلة وثيقة به"ان كل ما حصل في حارة حريك اكد للجميع ان الحزب ليس ارهابيا ولا يُخيف احداً، وها هم خصومه يدخلون الى الضاحية الجنوبية ويخرجون منها ولم يصطدم بهم احد، وما جرى اكد قدرة "حزب الله" على ضبط بيئته بشكل مطلق، من هنا لم يقم الحزب بأي ردة فعل، على قاعدة الاستفادة من "التهديد الموجه ضده " والترويج لخطابه واعادة تمتين علاقته بجمهوره".ومن دون ادنى شك استطاع الحزب شد عصب جمهوره ودعمه له ، وهذا ما اظهرته التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مما وضع قارئ العزاء على سليم في مرمى غضب بيئة الحزب الغاضبة ما اضطره الى الاعتذار لاحقا.والسؤال هل ما جرى استطاع دك اسفين بين "حزب الله" وبيئته الشعبية؟تجيب الاوساط ذاتها " ان ما يحصل اعطى نتائج عكسية بدليل ان قاعدة الحزب وقفت الى جانبه كما دوما، لكن على الارجح فان هدفهم الاساسي وهو عزل "حزب الله" وطنياً وضرب حاضنته المسيحية بشكل كبير واضعاف تحالفهما في الانتخابات النيابية لا يزال قائما ويجري العمل على تحقيقه".وتختم الاوساط مقاربتها بان" حزب الله مرر "قطوع" الجنازة بسلاسة على قاعدة دعه يمضي دعه يمر!"وهنا يبدأ النقاش حول الحرب الاعلامية وتأثيرها والتي لن تكون جنازة لقمان سليم آخر تجلياتها.