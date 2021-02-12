درغام: لمطلوب إحترام الدستور والتشاور مع رئيس الجهورية

شار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال مقابلة عبر إذاعة "صوت المدى" الى "أنه لا يوجد أي معطيات أو اتصالات من قبل الفرنسيين إن كان مع رئيس الجمهورية أو مع تكتل "لبنان القوي"، مؤكدا "أننا وبغض النظر عن المبادرات الخارجية فان المشكلة تتلخص بنقطتين: أولا، المشكلة الدستورية، فالمطلوب إحترام الدستور والتشاور مع رئيس الجهورية كونه شريكا فعليا في تشكيل الحكومة وإبداء الرأي بكل الوزراء. ثانيا، وحدة المعايير والمساواة في التعاطي مع مختلف القوى السياسية وما ينطبق على الجميع ينطبق علينا فلا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد، بل المفروض التعامل مع تكتل "لبنان القوي" بما يمثل كونه مكونا أساسيا وأكبر كتلة في المجلس النيابي".