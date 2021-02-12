سبب اضافي لعدم الحماسة العونية للاقتراحات الفرنسية!

اكدت مصادر متابعة ان البرودة التي يظهرها "التيار الوطني الحر" للمبادرة الفرنسية او للحراك السياسي الفرنسي المستجد لا تعود فقط الى الاقتراحات الحكومية التي لا تناسبه، بل الى الامتعاض من الاسماء التي تقترحها باريس لحاكمية مصرف لبنان، فالتيار على ما يبدو لديه مرشحون آخرون.