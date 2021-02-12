لبنان

سبب اضافي لعدم الحماسة العونية للاقتراحات الفرنسية!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 12:15
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اكدت مصادر متابعة ان البرودة التي يظهرها "التيار الوطني الحر" للمبادرة الفرنسية او للحراك السياسي الفرنسي المستجد لا تعود فقط الى الاقتراحات الحكومية التي لا تناسبه، بل الى الامتعاض من الاسماء التي تقترحها باريس لحاكمية مصرف لبنان، فالتيار على ما يبدو لديه مرشحون آخرون.

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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