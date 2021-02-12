لبنان

توقيف شخص بجرم ممارسة العاب قمار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 12:17
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة القمار في محلة القليعة المدعو ر. خ. (مواليد 1971) لبناني بجرم ممارسة العاب قمار ممنوعة.
 
 
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