لبنان

الحريري من بعبدا: لا تقدّم حكومياً وثابت على موقفي بحكومة من 18 وزيراً

Lebanon 24
12-02-2021 | 12:14
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 زار رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، قبل ظهر اليوم قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وعرض معه اخر المستجدات المتعلقة بالملف الحكومي، واثر الاجتماع قال الحريري: "بعد الزيارات التي قمت بها الى تركيا ومصر وخاصة  خلال زيارتي الأخيرة لفرنسا حيث لمست حماسا لتشكيل الحكومة من خلال خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتي وافقنا عليها في قصر الصنوبر لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعادة اعمار مرفأ بيروت، وكل ذلك جاهز".
 
وأضاف: "المشكل اليوم أنه لطالما، لا حكومة من الاخصائيين غير التابعين لاحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة، واذا كان هناك من يعتقد انه اذا ضمّت هذه الحكومة أعضاء سياسيين فان المجتمع الدولي سيبدي انفتاحا حيالنا او سيعطينا ما نريده فنكون مخطئين، ومخطئ كل من يعتقد ذلك. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق سياسي ويعملون فقط لانجاز المشروع المعروض امامهم".
وتابع: "تشاورت مع فخامة الرئيس وساتابع التشاور، لم نحرز تقدما ولكني شرحت له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة امامنا، لذا يجب علينا الإسراع في تشكيل هذه الحكومة وعلى كل فريق سياسي ان يتحمل مسؤولية مواقفة من الان وصاعداً".
سئل: هل لا زلت متمسكا بحكومة من18 وزيرا؟
أجاب: "موقفي ثابت وواضح وهو حكومة من 18 وزيرا جميعهم من الاخصائيين ولا ثلث معطلا فيها وهذا ما لن يتغير لدي".
 
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