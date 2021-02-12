لبنان

بعد العثور على جثة شاب في صور.. ماذا أظهرت التحقيقات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 12:34
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عثر أمس عند الشاطئ الجنوبي لمدخل مدينة صور - محلة البص على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، مجهول الهوية. وعلى الفور حضرت الى المكان مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية المختصة وباشرت تحقيقاتها. 
وبعد حضور الطبيب الشرعي ودورية من مكتب الحوادث وإجراء الكشف على الجثة، تبين أن الشاب يدعى م. ق. (مواليد 2001) من بلدة جويا.
 وتبين أن الوفاة ناجمة عن الإختناق بسبب الغرق دون وجود أثار عنف على الجثة التي تم نقلها بواسطة الدفاع المدني اللبناني إلى مستشفى اللبناني الإيطالي.
 وبعد الإستماع الى إفادة والد المتوفي ع. ق. صرح أنه أثناء تواجده في منزله إتصل به شقيقه ح. وأعلمه أن إبنه م. تعرض للغرق في البحر وفارق الحياة كما وأعلمته زوجته أن م. غادر المنزل وكتب ورقة "سامحوني بترجاكن ادرتش كمل بطوطة - رورو - عبوسي - بابا بحبكن كلكن".
كما اعترف الوالد ان ابنه يعاني من ضعف في الشخصية وصعوبة في التركيز وإعتبر الحادث قضاء وقدرا ولم يرغب بالإدعاء ضد أحد.
وبمراجعة النائب العام الإستئنافي في الجنوب أشار بتسليم الجثة إلى والده وختم المحضر وإيداعه إياه.
 
 

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خاص "لبنان 24"

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