إعلام "المستقبل" يعلّق على بيان بعبدا: "بيي أقوى من بيّك"!

بيان رئاسة الجمهورية المتعلّق بزيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون. نشر موقع "مستقبل ويب" الناطق باسم تيار "المستقبل" تعليقاً علىالمتعلّق بزيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون.

وقال "مستقبل ويب" إنّ متابعين لاحظوا أن بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر عقب زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لبعبدا تضمّن ملاحظة وصفت بأنها "خفيفة"، من خلال الإشارة إلى أنّ الزيارة حصلت بطلب من الرئيس الحريري، وذلك على طريقة "بيّي أقوى من بيك".

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أصدر بياناً جاء فيه: "استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بطلب منه وتشاور معه بملف تشكيل الحكومة بعد الجولات التي قام بها الحريري الى الخارج، حيث تبين ان الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي".