لبنان

تبادلا إطلاق النار في يحشوش ثم عثر على جثة أحدهما في الجديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 13:34
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على طريق يحشوش نطاق فصيلة غزير حصل تبادل لإطلاق النار بين سيارة بيك آب نوع تويوتا وسيارة اخرى، حيث قاما بمطاردة بعضهما على الأوتوستراد المسلك الشرقي ثم عاد وحصل إطلاق نار في محلة نهر ابراهيم وفرا الى جهة مجهولة.

وتم العثور فيما بعد في منطقة الصفرا - الطريق البحرية، على سيارة البيك آب متوقفة على جانب الطريق ومصابة بعدة طلقات نارية ويوجد آثار دماء على مقعد السائق ولا يوجد أحد بداخلها.
 
وبموازاة ذلك، تم العثور في منطقة الجديدة على المدعو ع. ح. سوري الجنسية سائق سيارة البيك آب جثة مصابة بطلق ناري في خاصرته.
حضر الطبيب الشرعي ودورية من الحوادث وأجروا الكشف على الجثة، وتم أخذ عينات دم من قبل الطبيب الشرعي حيث أفاد أن سبب الوفاة ناتجة عن الإصابة بأربع طلقات نارية من سلاح حربي إثنين منها مستقرة في الصدر. تم نقل الجثة من قبل الدفاع المدني الى إحدى المستشفيات.
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خاص "لبنان 24"

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