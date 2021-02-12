لبنان

عكر استقبلت ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ​

Lebanon 24
12-02-2021 | 13:40
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 إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمالUNHCR أياكي إيتو، وجرى عرض لوضع اللاجئين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما أيضا في ظل وباء كورونا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المفوضية في لبنان خلال العام 2021
المصدر: الوكالة الوطنية
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