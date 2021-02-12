عكر استقبلت ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ​

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال

UNHCR

أياكي إيتو، وجرى عرض لوضع اللاجئين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية كافة، لا سيما أيضا في ظل وباء كورونا، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المفوضية في لبنان خلال العام 2021