لبنان

محتكرو مواد غذائية في قبضة قوى الأمن (فيديو)

Lebanon 24
12-02-2021 | 14:02
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار الحملة التّي تَقومُ بها المديريّة العامّة لِقوى الأمن الدّاخلي لمُكافحة وضَبط عمليّات تَخزين واحتكار المَواد الغذائيّة المَدعومة من قِبل تُجَارٍ جَشِعِين، على الأراضي اللبنانيّة كافّة.


تَوَافرت معلومات إلى مكتب مكافحة الجَرائم المَاليّة وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القَضائيّة عن وجود مواد غذائيّة مَدعومة وكميّات كبيرة من السُكَّر والأرزّ والحُبوب، مُخزّنة في مُستودعاتٍ في البحصاص – طرابلس وزغرتا والكورة، يَحتوي أحدها على كميّة يَفوق وزنها الـ /4500/ طن من السُكَّر المَدعوم.

بتاريخ 8-2-2021 ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المُكثّفة، قامت قوّة من المكتب المذكور بمُداهمة أماكن التّخزين، حيث ضَبَطَتْ كميّات ضخمة من هذه المواد. كذلك تبيّن أنّ عددًا من أصحابها يقومون بتفريغ السّلع المدعومة من غلافاتها الأساسية ووضعها في أكياس أُخرى شفّافة، بهدف بيعها لاحقًا في الأسواق بسعرٍ مُرتفع.

نُظّمت محاضر ضبط بحقّ أصحاب المُستودعات التي جرى ختمها بالشّمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ الذي يُشرف على التحقيقات المُستمرّة".  

 
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