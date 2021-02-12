محتكرو مواد غذائية في قبضة قوى الأمن (فيديو)

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار الحملة التّي تَقومُ بها المديريّة العامّة لِقوى الأمن الدّاخلي لمُكافحة وضَبط عمليّات تَخزين واحتكار المَواد الغذائيّة المَدعومة من قِبل تُجَارٍ جَشِعِين، على الأراضي اللبنانيّة كافّة.
نُظّمت محاضر ضبط بحقّ أصحاب المُستودعات التي جرى ختمها بالشّمع الأحمر، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ الذي يُشرف على التحقيقات المُستمرّة".
حاوَلوا استغلال سوء الأوضاع الاقتصاديّة وقاموا بتخزين واحتكار مواد غذائيّة مدعومة في مُستودعاتٍ عِدّة، فوَقَعوا بقبضة مكتب مكافحة الجرائِم الماليّة وتبييض الأَموال.https://t.co/GgbBfVLAEn#قوى_الأمن #لبنان pic.twitter.com/VE2jz9MKOE
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 12, 2021
حاوَلوا استغلال سوء الأوضاع الاقتصاديّة وقاموا بتخزين واحتكار مواد غذائيّة مدعومة في مُستودعاتٍ عِدّة، فوَقَعوا بقبضة مكتب مكافحة الجرائِم الماليّة وتبييض الأَموال.https://t.co/GgbBfVLAEn#قوى_الأمن #لبنان pic.twitter.com/VE2jz9MKOE