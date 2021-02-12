لبنان

حنكش يطلب الحصول على قرار توسعة مكب ساحل المتن

Lebanon 24
12-02-2021 | 14:12
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تقدّم النائب المستقيل ورئيس اقليم المتن في حزب "الكتائب اللبنانية"، الياس حنكش، بكتابين الى أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر طالباً الحصول على نسخة عن المستندات التي تبرز القرار "الاستثنائي" للموافقة على توسعة مكب النفايات في الجديدة - البوشرية - السد في قضاء المتن بمساحة أربعين ألف متر مربع اضافي وكلفة ذلك، والذي صدر في كانون الثاني 2021 ووقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وسرب مضمونه في الوسائل الاعلامية.

حنكش استند في الكتابين الى قانون حق الوصول الى المعلومات الذي صدر عام 2017 وطلب الحصول على المستندات إحتراماً لمبدأ الشفافية وذلك ضمن المهلة المحددة قانوناً على أن تتخذ الاجراءات القانونية المتاحة لاحقاً بعد الحصول على المستندات.
 

 
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