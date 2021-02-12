"حزب الله" يعزّز قوته من جديد

عبّر سياسي بارز وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عن ملاحظته بأن بعض مؤيدي "حزب الله" من الطائفة الشيعية الذين انفكّوا عنه وتمايزوا في خطابهم السياسي منذ تحركات 17 تشرين، عادوا اليوم لمناصرته وبشدّة بعد بدء الحملات السياسية والاعلامية عليه بعد اغتيال الناشط لقمان سليم.وقد همس هذا السياسي في مجالسه لأحد أصدقائه بأن هذا الامر من شأنه أن يعيد تعزيز قوة "حزب الله" في مناطقه ويمكّنه من جديد من السيطرة الكاملة على الساحة الجماهيرية للطائفة.