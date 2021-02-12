مفوضية التعليم في "التقدمي": نستنكر التعدّي الذي تعرض له المتعاقدون أمام الوزارة

صدر عن مفوضية التربية والتعليم في طالحزب التقدمي الإشتراكيط، البيان التالي:"تستنكر مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي التعدّي الذي تعرض له الزملاء المتعاقدين يوم أمس امام وزارة التربية، وتؤكد شجبها لهذا الأسلوب غير الحضاري في التعامل مع المعلمين الذي اعتصموا مطالبين بأبسط حقوقهم، وسط عدم مبالاة رسمية بإيجاد حل واضح وسريع لقضيتهم بعيدا عن الشك والتأويل.وتجدد المفوضية مطالبتها بإنهاء هذا الملف بالسرعة القصوى بما يصون حقوق المتعاقدين ويعيد انتظام التعليم الى المدرسة الرسمية ويحفظ لطلابها الحق بالتعلم".