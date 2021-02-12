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لبنان
اتفاقية تعاون بين "تجمع الصناعيين في البقاع" ومستشفى تل شيحا
Lebanon 24
12-02-2021
|
14:47
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وقّع "تجمّع الصناعيين في البقاع" وإدارة "مستشفى تل شيحا" اتفاقية تعاون تم بموجبها منح أعضاء "تجمع الصناعيين" حسومات 50% على فحوصات الـ PCR لجميع عمالهم وموظفيهم.
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