اتفاقية تعاون بين "تجمع الصناعيين في البقاع" ومستشفى تل شيحا

وقّع "تجمّع الصناعيين في البقاع" وإدارة "مستشفى تل شيحا" اتفاقية تعاون تم بموجبها منح أعضاء "تجمع الصناعيين" حسومات 50% على فحوصات الـ PCR لجميع عمالهم وموظفيهم.