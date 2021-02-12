سرقة أسلاك كهربائية في الضنية

قام مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس، بسرقة نحو 350 مترا من أسلاك شبكة التيار الكهربائي التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في محلة مشروع حربا في بلدة بخعون ـ الضنية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة.

وناشد الأهالي مؤسسة كهرباء لبنان العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار إلى منازلهم.