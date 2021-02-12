لبنان

سرقة أسلاك كهربائية في الضنية

Lebanon 24
12-02-2021 | 14:59
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 قام مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس، بسرقة نحو 350 مترا من أسلاك شبكة التيار الكهربائي التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في محلة مشروع حربا في بلدة بخعون ـ الضنية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المنطقة.
وناشد الأهالي مؤسسة كهرباء لبنان العمل على إصلاح العطل وإعادة التيار إلى منازلهم.
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