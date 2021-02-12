لبنان

الاشتراكي معزيا بسليم: إستهداف لقمان هو إستهداف للأمن والاستقرار

Lebanon 24
12-02-2021 | 15:02
A-
A+
Doc-P-793258-637487394007369761.png
Doc-P-793258-637487394007369761.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" والحزب التقدمي الإشتراكي، التعازي بإسم رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط وقيادة الحزب بلقمان سليم في دارته في حارة حريك لوالدته وشقيقته وزوجته وشقيقه.

وضم الوفد: أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر وعدد من القيادات الحزبية ووفد من الاتحاد النسائي التقدمي.

وجدد أبو الحسن "التضامن والشجب والإستنكار لهذا العمل الجبان والمدان، لأن إستهداف لقمان سليم هو إستهداف للأمن والاستقرار، وهو إستهداف لكل لبناني يؤمن بالتنوع والوحدة والحرية والديموقراطية".

أضاف:"عزاؤنا بالتضامن العريض والجامع الرافض لهذه الجريمة والذي تجسد بتشييعه في الأمس، وعزاؤنا ايضا بالموقف الكبير للعائلة المفجوعة وعلى رأسها والدة لقمان سليم السيدة سلمى مرشاق صاحبة الرأي السديد والرقي والترفع والحكمة والحرص وبمسؤوليتها رغم الألم الكبير الذي أصابها وأصاب الأسرة المفجوعة".

ودعا أبو الحسن الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية الى "تكثيف الجهود وكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة المجرمين، فأقل من ذلك غير مقبول إطلاقا، كي لا تضاف هذه الجريمة الى سابقاتها من الجرائم المبهمة والغامضة، وكي لا تفسح المجال أمام المزيد من القتل والإعتداءات والإفلات من العقاب.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:16 | 2021-02-12
16:07 | 2021-02-12
15:57 | 2021-02-12
15:44 | 2021-02-12
15:41 | 2021-02-12
15:21 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website