19
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
خليل: بعض القوى تهدف الى السيطرة على مجلس الوزراء بهدف تأمين المصلحة الشخصية
Lebanon 24
12-02-2021
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، خلال اللقاء الدوري عبر المنصة الالكترونية للهيئات المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة "أمل"، ان "الازمات المتعددة التي يواجهها البلد تعود في عمقها الى الازمة السياسية والتي هي أم كل الازمات التي تعصف بالوطن، وبالتالي ان المدخل الالزامي والوحيد للحل هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على تأليف حكومة قادرة وغير منتمية حزبيا ولا تشكل تحديا او استفزازا لأي جهة بحسب مندرجات المبادرة الفرنسية، والتي ترجمها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري من خلال المبادرة التي أطلقها والتي أصبحت هي المرتكز لكل الحوارات التي تجري في لبنان والخارج لايجاد ارضية صحيحة لتشكيل حكومة ذات ثقة ومصداقية تتبنى برنامجا اصلاحيا يمكنه ان ينقذ الوضع الاقتصادي من خلال المباشرة بالاصلاحات الداخلية المطلوبة وإطلاق الحوار مع المجتمع الدولي والمؤسسات الماليه بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد".
وأشار خليل الى "ضرورة ترقب ما سينتج عن التغيير الحاصل في الإدارة الاميركية وانعكاس ذلك على أزمات المنطقة، ومنها لبنان"، مشددا على "عدم انتظار مجريات التحولات السياسية الخارجية لحل ازمتنا الداخلية والتي هي من صنع بعض الاطراف التي تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب، التي ان دلت على شيء انما تدل على عدم الاحساس بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها البلد".
وأسف "لأداء بعض القوى بهدف تأمين سيطرتها على عمل مجلس الوزراء أو بهدف تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق ضاربين عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين".
وأكد خليل أن "مبادرة الرئيس بري حظيت بموافقة معظم الفرقاء السياسيين في الداخل، وكذلك كانت محل تبن من قبل الجهات الدولية وخصوصا الفرنسية التي رأت انها مبادرة عملية لترجمة الحراك الدولي والفرنسي".
وأمل "ان يثمر الجهد المبذول حاليا في الداخل والخارج تشكيلا للحكومة في أقرب وقت، مع الحذر من السلوك السياسي للبعض في لبنان".
وعن الوضع الاجتماعي الذي يعصف بالبلد، أكد خليل ان "موقف الحركة ثابت بالانحياز لمطالب المواطنين خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها لبنان"، منوها بـ"الدور الذي يقوم به مكتب المهن الحرة في الحركة لجهة معالجة القضايا التي تواجهها نقابات المهن الحرة واعضائها خصوصا لجهة الدور الذي قام به المكتب في معالجة الآثار المترتبة على التعاميم والقرارات المالية التي تصدرها الحكومة وكذلك مشروع الموازنة العامة الجديدة".
وأوضح ان حركة "أمل" "تصر أكثر من كل القوى على ضرورة السير في عملية التدقيق الجنائي لمعرفة ما جرى في مختلف مؤسسات الدولة طيلة الفترة الماضية ماليا وإداريا، وذلك بدون استنسابية في التدقيق"، مشيرا الى "ان المطالبة بالتدقيق في بعض الوزارات والملفات جاء نتيجة حجم الإنفاق المالي فيها".
وفي نهاية اللقاء، أجاب خليل على اسئلة المشاركين في ما يعود للمطالب العائدة لقطاعات المهن الحرة وموقف الحركة من بعض القضايا.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
23:03 | 2021-02-11
11/02/2021 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل
Lebanon 24
الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل
20:48 | 2021-02-11
11/02/2021 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
اقتحام في الضاحية الجنوبية
06:26 | 2021-02-12
12/02/2021 06:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف بث محطة الـ"ام تي في" في الضاحية!
Lebanon 24
وقف بث محطة الـ"ام تي في" في الضاحية!
16:36 | 2021-02-11
11/02/2021 04:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
12:15 | 2021-02-12
12/02/2021 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:16 | 2021-02-12
ما جديد حالات "كورونا" في السجون؟!
16:07 | 2021-02-12
روكز: الشعب كفر بكم
15:57 | 2021-02-12
توقيف شخص في ضبية بجرم مخدرات
15:44 | 2021-02-12
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
15:41 | 2021-02-12
للإستفسار حول اللقاح اتصل على 1214
15:21 | 2021-02-12
إبراهيم السيد وصف الحملة على حزب الله بالقذرة مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 16:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 16:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 16:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact