19
o
بيروت
23
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إبراهيم السيد وصف الحملة على حزب الله بالقذرة مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت
Lebanon 24
12-02-2021
|
15:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد ابراهيم أمين السيد، الحملة على "حزب الله" والمقاومة ب"الحرب القذرة على المستويين الداخلي والخارجي"، معتبرا في حديث ل-"إذاعة النور" ضمن برنامج "السياسة اليوم"، أنها "حرب الفاشلين والمهزومين ضد المقاومة القوية والمنتصرة"، ورأى أن "كل هذا الضجيج لن يؤثر عليها ولا على قراراتها ومشاريعها، وأن صورة المجاهدين أكبر من أن يسقطها أحد".
وأكد أن "الجميع يعلم حرص الحزب على تشكيل الحكومة وفي أسرع وقت ممكن"، رافضا "ربط عملية التأليف بالاتفاق النووي الإيراني"، واضعا ذلك "في إطار المبالغة"، معتبرا أن "الانتظار لا معنى له وهو يدلل على فشل بعض السياسيين الراغبين برمي المسؤولية على الآخرين".
ودعا السيد اللبنانيين إلى "أن يحلوا مشاكلهم وألا ينتظروا الدول لتحقيق ذلك"، موضحا أن "حزب الله يحاول دوما تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين".
وعن العلاقة مع الحلفاء، شدد السيد على أن "حزب الله يعمل وفق معادلة احترام الحلفاء وتقدير مواقفهم وجهودهم، مع ضرورة المحافظة على استقلالية هؤلاء عنه"، معتبرا ذلك "قيمة أخلاقية ليست موجودة عند الكثير من الأحزاب".
وعن العلاقة مع "التيار الوطني الحر"، لفت السيد إلى أن "هناك اختلافا بعض الأحيان في الآلية والمنهجية"، مؤكدا أن "ذلك لا يؤذي العلاقة مع التيار، وأن لا بديل عن تفاهم مار مخايل".
ولمناسبة "ذكرى الشهداء القادة"، اعتبر أنهم "شجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأنهم وصلوا إلى مكان من اليقين والإيمان والثبات والشجاعة وتحلوا بصفات المتقين الذين تحدث عنهم الإمام علي".
ورأى السيد "ان الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني، أحدثت زلزالا وأدرك الأعداء تداعياته أكثر من الأصدقاء"، مشددا على أن "الإمام الراحل لم يحدث ثورة من أجل استبدال سلطة بسلطة، إنما قام بمشروع حضاري من خلال أسلمة الحضارة الإيرانية، وبذلك فإنه ضرب هدفا لدى الغرب الذي كان يريد ألا تقوم للاسلام قائمة"، معتبرا أن "إيران قدمت نموذجا سياسيا مستقلا نادرا، يقوم على القيادة المستقلة والثورة المستقلة والدولة المستقلة"، مشددا على أن "الذي يريد تحرير فلسطين لا يمكن أن يكون معاديا لإيران"
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
Lebanon 24
عشرات الضحايا والإصابات إثر اصطدام نحو 100 سيارة بولاية تكساس الأميركية (فيديو)
23:03 | 2021-02-11
11/02/2021 11:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل
Lebanon 24
الثلج على الأبواب...تحضروا جيداً للأسبوع المقبل
20:48 | 2021-02-11
11/02/2021 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
اقتحام في الضاحية الجنوبية
06:26 | 2021-02-12
12/02/2021 06:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف بث محطة الـ"ام تي في" في الضاحية!
Lebanon 24
وقف بث محطة الـ"ام تي في" في الضاحية!
16:36 | 2021-02-11
11/02/2021 04:36:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
Lebanon 24
حزب الله" و"تشييع لقمان سليم": دعه يمضي دعه يمر!
12:15 | 2021-02-12
12/02/2021 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:16 | 2021-02-12
ما جديد حالات "كورونا" في السجون؟!
16:07 | 2021-02-12
روكز: الشعب كفر بكم
15:57 | 2021-02-12
توقيف شخص في ضبية بجرم مخدرات
15:44 | 2021-02-12
تعرّضت للتوقيف بسبب... 12 ألف ليرة لبنانية!
15:41 | 2021-02-12
للإستفسار حول اللقاح اتصل على 1214
15:13 | 2021-02-12
قطع أوتوستراد التبانة في طرابلس بسبب الوضع الصحي لأحد السجناء
فيديو
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
12/02/2021 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
12/02/2021 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
Lebanon 24
"كورونا" فرّقهما للمرة الأولى منذ 60 عاماً.. ولقاؤهما أبكى الجميع! (فيديو)
21:00 | 2021-02-09
12/02/2021 16:26:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact