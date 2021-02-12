للإستفسار حول اللقاح اتصل على 1214

أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن "إعادة العمل بالخط الرباعي الساخن 1214 على الشبكة الثابتة وشبكتي الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش"، وتخصيصه للقاح، بحيث يوفر التالي:

"الإجابة عن استفسارات المواطنين حول اللقاح

"المساعدة على الولوج إلى منصة التسجيل للفئات التي تحتاج إلى ذلك.

"العمل التقني مع الوزارة لمساعدة المواطين على استرجاع الرسائل الممحية التي تحتوي على رابط الولوج إلى المنصة.

"الإبلاغ عن الآثار الجانبية للتلقيح إن سجلت

ويستمر العمل بالخط الرباعي الساخن 1787 والأرضي 01832700 المخصصين للإتصالات المتعلقة بمرضى كورونا وتأمين أسرة لهم وتسجيل الشكاوى".