لبنان

للإستفسار حول اللقاح اتصل على 1214

Lebanon 24
12-02-2021 | 15:41
A-
A+
Doc-P-793268-637487414674799848.jpg
Doc-P-793268-637487414674799848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن "إعادة العمل بالخط الرباعي الساخن 1214 على الشبكة الثابتة وشبكتي الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش"، وتخصيصه للقاح، بحيث يوفر التالي:


"الإجابة عن استفسارات المواطنين حول اللقاح
"المساعدة على الولوج إلى منصة التسجيل للفئات التي تحتاج إلى ذلك.
"العمل التقني مع الوزارة لمساعدة المواطين على استرجاع الرسائل الممحية التي تحتوي على رابط الولوج إلى المنصة.
"الإبلاغ عن الآثار الجانبية للتلقيح إن سجلت

ويستمر العمل بالخط الرباعي الساخن 1787 والأرضي 01832700 المخصصين للإتصالات المتعلقة بمرضى كورونا وتأمين أسرة لهم وتسجيل الشكاوى".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2021-02-12
18:11 | 2021-02-12
17:56 | 2021-02-12
17:29 | 2021-02-12
17:26 | 2021-02-12
17:24 | 2021-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website