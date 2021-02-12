توقيف شخص في ضبية بجرم مخدرات

قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة شقة في منطقة ضبية وأوقفت المدعو ا. م. المطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف صادرتين عن قاضي تحقيق بيروت وبعلبك بجرم مخدرات، وخلاصة حكم صادرة عن محكمة جنايات بيروت بجرم مخدرات، ومذكرة القاء قبض صادرة عن الهيئة الاتهامية في بيروت بجرم مخدرات.



مرطبان زجاجي بداخله كمية من مادة الماريجوانا

كيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الماريجوانا

كيس نايلون شفاف بداخله حبوب xtc

كيس نايلون بداخله حبوب xtc لون نبيذي وحبة لون زهري وحبة لون فوشيا وحبة لون ابيض

كيس نايلون شفاف عدد 5 بداخل كل واحد قطعة من مادة حشيشة الكيف

كيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الماريجوانا وحشيشة الكيف

كيس نايلون شفاف عدد 2 بداخل كل واحد قطعتين من مادة حشيشة الكيف

حنجر زجاجي من مادة الكيتامين

حبة دواء نوع zaldiar

ثلاث طبات بلاستكية تحتوي على رواسب من بودرة بيضاء اللون.

غليون، مصفاة، دفاتر لف سجائر. وضبطت كمية من المخدرات:مرطبان زجاجي بداخله كمية من مادة الماريجواناكيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الماريجواناكيس نايلون شفاف بداخله حبوب xtcكيس نايلون بداخله حبوب xtc لون نبيذي وحبة لون زهري وحبة لون فوشيا وحبة لون ابيضكيس نايلون شفاف عدد 5 بداخل كل واحد قطعة من مادة حشيشة الكيفكيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الماريجوانا وحشيشة الكيفكيس نايلون شفاف عدد 2 بداخل كل واحد قطعتين من مادة حشيشة الكيفحنجر زجاجي من مادة الكيتامينحبة دواء نوع zaldiarثلاث طبات بلاستكية تحتوي على رواسب من بودرة بيضاء اللون.غليون، مصفاة، دفاتر لف سجائر.