لبنان

توقيف شخص في ضبية بجرم مخدرات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-02-2021 | 15:57
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قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة شقة في منطقة ضبية وأوقفت المدعو ا. م. المطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف صادرتين عن قاضي تحقيق بيروت وبعلبك بجرم مخدرات، وخلاصة حكم صادرة عن محكمة جنايات بيروت بجرم مخدرات، ومذكرة القاء قبض صادرة عن الهيئة الاتهامية في بيروت بجرم مخدرات.
وضبطت كمية من المخدرات:
مرطبان زجاجي بداخله كمية من مادة الماريجوانا
كيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الماريجوانا
كيس نايلون شفاف بداخله حبوب xtc
كيس نايلون بداخله حبوب xtc  لون نبيذي وحبة لون زهري وحبة لون فوشيا وحبة لون ابيض
كيس نايلون شفاف عدد 5 بداخل كل واحد قطعة من مادة حشيشة الكيف
كيس نايلون شفاف بداخله كمية من مادة الماريجوانا وحشيشة الكيف
كيس نايلون شفاف عدد 2 بداخل كل واحد قطعتين من مادة حشيشة الكيف
حنجر زجاجي من مادة الكيتامين
حبة دواء نوع zaldiar 
ثلاث طبات بلاستكية تحتوي على رواسب من بودرة بيضاء اللون.
غليون، مصفاة، دفاتر لف سجائر.
 
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خاص "لبنان 24"

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