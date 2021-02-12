لبنان

استمارة لـ"توظيف الحمير" في بلدة كسروانية (صورة)

Lebanon 24
12-02-2021 | 16:23
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر "استمارة لتوظيف الحمير أثناء العاصفة الثلجية" وذلك في بلدة شحتول وجورة مهاد في كسروان. 
 
وتوضح الاستمارة أنّه "بسبب عدم توفرّ الإمكانات لفتح الطرقات بالجرافات خلال العاصفة، فإنّ رئيس البلدية قرر استبدال فتح الطرقات بالتنقّل على الحمير داخل أحياء البلدة".
 
وتطلب الاستمارة من صاحب الحمار الذي يرغب بتوظيف حماره بتعبئة الاستمارة. 
 
يذكر أنّ الاستمارة مذيّلة بتاريخ 12/02/2020، ولم يعرف ما إذا كانت تعود للعام الفائت أم أنّها تعود للعام الحالي وحصل خطأ بكتابة التاريخ. 
 
 
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