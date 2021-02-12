الأفاعي تخرج من أوكارها في عكّار

تمكن عدد من المواطنين في منطقة الكواشرة في عكار من قتل أفعى ضخمة وقد بلغ طولها أكثر من نصف متر تقريباً وفي منطقة حلبا تمكن أحد المواطنين من قتل أفعى في حديقة منزله.



وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في باطن الأرض تخرج الأفاعي من أوكارها داخل باطن الأرض بهدف التجوّل ليلاً بهدف الإصطياد.