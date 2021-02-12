لبنان

البطريرك الراعي برسالة الصوم: نسأل الله الشفاء لمصابي "كورونا" وأن يبيد الوباء

Lebanon 24
12-02-2021 | 17:11
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وجّه البطريرك المارني الكاردينال، مار بشارة بطرس الراعي، رسالة لمناسبة حلول زمن الصوم، تمنّى فيها أن "يشفي الله المصابين بفيروس"كورونا" وأن يبيد هذا الوباء". 
 
وقال "إنّنا بالصوم نرمّم العلاقة مع ذواتنا. فالصوم تكفير عن خطايانا، وسيطرة على إرادتنا، وكبح لأميالنا المنحرفة، وانضباط لحواسّنا. امتناعنا الإراديّ عن الطعام، وشعورنا بجوع مؤقت، يحملاننا على التفكير بالذين يتضوّرون من جوعٍ دائم، فنعمد إلى مساعدتهم لإخراجهم من جوعهم".
 
وأضاف: "والقاعدة هي أنّ ما نوفّره من مصروف بصيامنا نساعد به إخوتنا وأخواتنا في حاجاتهم. إنّي في المناسبة أوجّه التحيّة والشكر إلى كلّ الذين يقومون بمبادرات فرديّة أو جماعيّة، والذين يشاركون في حملة كاريتاس-لبنان، جهاز الكنيسة الرسميّ الإجتماعيّ، والصليب الأحمر وسواهما من المنظّمات والجمعيّات الخيريّة، فضلًا عمّا تقوم به الرعايا والمؤسّسات. ولا ننسى أنّ حاجات شعبنا اليوم هي ماديّة وروحيّة ومعنويّة وثقافيّة". 
 
وختم: "نسأل الله، بشفاعة أمنّا مريم العذراء، أن يقبل صيامنا وأن يشفي المصابين بوباء كورونا، ويبيد هذا الوباء بقوّة قيامته وكثرة رحمته". 
 
 
 
 
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