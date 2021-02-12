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لبنان
قوى الامن أخلت الكورنيش البحري في صور من المشاة
Lebanon 24
12-02-2021
|
17:12
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور ان القوى الامنية أخلت الكورنيش البحري من المواطنين الذين يمارسون هواية المشي على الكورنيش ودعتهم الى الالتزام بقرار التعبئة العامة للحد من تفشي وباء كورونا، وحذرت الذين لم يمتثلوا من تحرير محاضر ضبط في حقهم .كما وجابت شرطة بلدية صور شوارع المدينة وشواطئها للتحقق من الالتزام واحترام قرار التعبئة العامة.
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