حسن يتسلم الشحنة الأولى من فايزر بعد ظهر السبت في مطار بيروت

يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الشحنة الأولى من لقاحات فايزر، الرابعة من بعد ظهر غد السبت، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.