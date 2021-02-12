لبنان

حسن يتسلم الشحنة الأولى من فايزر بعد ظهر السبت في مطار بيروت

Lebanon 24
12-02-2021 | 17:29
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يتسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الشحنة الأولى من لقاحات فايزر، الرابعة من بعد ظهر غد السبت، في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
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حمد حسن

فايزر

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