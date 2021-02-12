رحمة: بين تضحية عون وتضحية الحريري

غرد النائب السابق إميل رحمة عبر "تويتر": "‏صحيح أن الأمر يتطلب تضحية، إذا ضحى الرئيس عون يظلم طائفتي الدروز والكاثوليك، وإذا ضحى الرئيس الحريري ينصفهما".