لبنان

رحمة: بين تضحية عون وتضحية الحريري

Lebanon 24
12-02-2021 | 17:26
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غرد النائب السابق إميل رحمة عبر "تويتر": "‏صحيح أن الأمر يتطلب تضحية، إذا ضحى الرئيس عون يظلم طائفتي الدروز والكاثوليك، وإذا ضحى الرئيس الحريري ينصفهما".
المصدر: الوكالة الوطنية
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