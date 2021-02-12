أوهانيان: نعمل على تحضير برنامج توعية مجتمعية للشباب

ترأست وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينه اوهانيان ورشة عمل تحضيرية لاطلاق برنامج التوعية المجتمعية للشباب، بحضور رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزف سعدالله، الرائد فلادي الشربجي ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، رئيس الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب أحمد رمضان وأمين البرامج في الاتحاد نديم عبدو، ومدير مكتب الوزيرة نازو أنديكيان.

بداية، ألقت أوهانيان كلمة اشارت فيها إلى ان "وزارة الشباب والرياضة، وحرصا منها على رعاية الشباب، تعمل على تحضير برنامج توعية مجتمعية للشباب والناشئة من الآفات المجتمعية والمخاطر الصحية والآثار الاجتماعية التي تنتج عنها، وأهمها الإدمان على المخدرات والتدخين والغذاء الصحي وادمان الانترنت".

وعرض رمضان للخطوات المتعلقة ببرنامج التوعية المجتمعية للشباب، والذي يعتمد على تثقيف الاقران. كما عرض لتجربة الاتحاد في تنفيذ برامج توعية للشباب، ونماذج لمطبوعات تتضمن رسائل توعية سيتم اعتمادها ضمن البرنامج.

وتخلل الورشة نقاش عام حول افضل السبل لاطلاق البرنامج في ظل جائحة كورونا، كما تم تشكيل لجنة متابعة.

وفي سياق الاجتماعات التي تجريها أوهانيان للبحث في أوضاع الرياضة الوطنية نتيجة الإقفال العام، استقبلت في مكتبها بالوزارة، بحضور رئيس مصلحة الرياضة محمد عويدات، وفدا من الاتحاد اللبناني للركبي يونيون وآخر من الاتحاد اللبناني للبلياردو.

وستعد الوزارة تصورا لرفعه إلى اللجنة العلمية المشرفة على ملف كورونا لمناقشته، ونيل موافقتها قبل إحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

كذلك، زارت أوهانيان وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفيه، وعرضا الأوضاع العامة، وبحثا في وضع بعض الجمعيات الأهلية والجمعيات المختصة بالشؤون الرياضية.