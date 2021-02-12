لبنان

سامي الجميل يغرّد عن العنف الأسري... هذا ما كتبه

Lebanon 24
12-02-2021 | 18:30
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غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل عبر تويتر وكتب: مع تزايد جرائم قتل بعض الرجال لزوجاتهم، نعود ونؤكد أنّ ما يُعرف بجريمة الشرف هو فكرٌ عنصريّ مُتعفّن يعود بنا إلى عصورٍ أسوأ من العصور الحجرية، ولا بدّ من ان نذكّر بعواقب هذه الجرائم، ذلك أن جريمة الشرف ألغيت بقانون تقدّمنا به عام 2010 وأقرّ في مجلس النواب عام 2011.
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