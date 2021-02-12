متعاقدو "المهني": لمحاسبة المعتدين على الأساتذة أمام وزارة التربية

استنكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان ببيان، "طريقة التعامل بعنف مع الأساتذة المعتصمين المطالبين بحقوقهم أمام مبنى وزارة التربية ضمن اعتصام سلمي وفق الحقوق المكفولة في الدستور".



وأسفت "لما تعرض له الزملاء المتعاقدون في التعليم الأساسي، لا سيما الزميلة نسرين شاهين"، مستنكرة بـ"أشد العبارات ما تعرضت له"، مطالبة بـ"محاسبة المعتدين".



واكدت "أحقية مطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي، والتي تلتقي مع مطالبنا وحقوقنا كمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي".



وطالبت "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب بضرورة إنصاف المتعاقدين في التعليم الرسمي، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن".