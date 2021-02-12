لبنان

رابطة طلاب لبنان أعلنت تعليق الاضراب: قرارنا جاء لاعطاء فرصة للمسؤولين

Lebanon 24
12-02-2021 | 18:42
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أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة طلاب لبنان في بيان اثر "اجتماع على جدول اعماله بند وحيد متعلق بالاضراب"، أنه "بعد شرح مفصل، تقرر تعليق الإضراب والموافقة على البند الثالث من بيان وزير التربية المتعلق بإدراج هذه الحصص مكان المواد الإجرائية بحال عدم وجود استاذ متعاقد أو ملاك لهذه المواد، ومعارضة البندين الاول والثاني: إضافة يوم سادس، والتدريس خارج الدوام الرسمي بما لا يتناسب مع وضع الطلاب والأساتذة على حد سواء"، مطالبة "المعنيين بالمسارعة لايجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه الازمة".
وأوضحت الرابطة أن "قرار إنهاء الاضراب جاء لاعطاء فرصة للمسؤولين، ونتيجة لما نتج عنه من سلبيات وتأخير الطلاب بالمنهج الدراسي".
وإذ أكدت "البقاء دائما إلى جانب الطلاب للدفاع عن حقوقهم"، اقترحت "عددا من الحلول منها استحداث خدمة انترنت لكل الطلاب اسوة بطلاب الجامعات، إضافة إلى تقليص مواد الحفظ او المواد الثانوية والتعويض عنها بساعات إضافية للمواد الاساسية"، آملة من "الوزارة والمعنيين أخذ هذه الحلول بالإعتبار".
وشدد رئيس الرابطة عمر هرموش أن "التراجع عن قرار الإضراب هدفه مصلحة الطلاب اولا، ومجلس الرابطة مدرك وواع لسلبيات الإضراب".
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